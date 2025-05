Cazzu revela cómo reaccionó Inti al oír sus temas tras separarse de Nodal

Cazzu comparte los cambios que Inti ha traído a su vida

De acuerdo con la rapera, la situación fue totalmente diferente con La Cueva, sencillo de desamor que, según contó Cazzu en entrevista para Vogue México y Latinoamérica, escribió tras su ruptura con el mexicano. “Le pasó tristeza, full tristeza, que se lo compartí un poquito en las redes, y ella lloró mucho la primera vez que vio y escuchó esa canción, pero como más una tristeza”, relató.

Incluso, Cazzu manifestó que la niña está encantada con su reciente proyecto y le pide escucharlo.

“Mala Suerte le encanta, la baila así con la sombrilla. Y bueno, Menú de Degustación es la que más me gusta. Y el otro día le digo, me sorprendió, fue la primera vez que me pasa, le digo: ¿querés que te ponga música? ¿Sí?, ¿querés escuchar? Y por seguro me decía: ‘Popepe’, Y me dijo, ‘Mamá’. Y le digo: ‘¿Querés escuchar una canción de mamá?’ ‘Ti’”, detalló.

Cazzu y su hija Inti en Atenas, Grecia (Instagram)

Finalmente, la famosa expuso que su maternidad la ha llevado a crear otro tipo de melodías que antes ni siquiera contemplaba.

“Lloré por primera vez componiendo, porque le compuse la canción para mi hija y también era como: ‘no, esto no voy a poder hacer Nico, me vas a tener que esperar un poco’, me hizo comprender un poco, darle más valor a mi dulzura. Yo soy una persona que escribe, que cuando escribe y cuando hace arte soy como muy oscura. Sí, soy ruda, como que la ternura y la dulzura que es natural en mí nunca le di rienda suelta. Entonces, ahora que tengo a Inti, me lo permito”, remató.

Cazzu y Nodal comenzaron su romance en 2022, consolidándose como una de las parejas más mediáticas del espectáculo. En 2023, recibieron a su hija, Inti, pero meses después surgieron rumores de distanciamiento. En mayo de 2024, confirmaron su separación, destacando el respeto mutuo y su compromiso como padres. Poco después, Christian hizo pública su relación con Ángela Aguilar, lo que desató especulaciones sobre las razones detrás de su ruptura con la trapera.