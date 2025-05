Juan Pablo Medina se sincera sobre su vida tras complicado momento de salud

Con respecto a esta experiencia, Juan Pablo Medina compartió que vio esta situación como una oportunidad con la que se siente muy agradecido.

“Pues tuve otra oportunidad, ¿no? Y ser mucho más agradecido con la vida y otra oportunidad de seguir por acá. Desafortunadamente no tengo todo el tiempo para estar todo el tiempo entrenando, pero trato de buscar momentos para seguir adaptándome y, pues, es un reto increíble”, aseguró.

A pesar de los cambios en su vida, el actor expresó su gratitud por seguir recibiendo propuestas laborales. A pesar de sus temores iniciales, señaló: “Sí, yo pensé en algún momento que a lo mejor las oportunidades iban a ser menos. Y ahora me doy cuenta que de más y por otros lados. Y pues me siento muy afortunado, la verdad, de poder seguir haciendo lo que amo y que vengan más”.



En cuanto a llevar su experiencia a una bioserie, Medina confesó que, por ahora, no ha considerado esa posibilidad. “No lo sé. Pues veamos”, comentó.

Sin embargo, cuando los reporteros le sugirieron que su historia podría inspirar a otras personas, el actor de 47 años respondió con humildad: “Gracias, ¡qué padre! Ahorita, pues nada, afortunado de todas las oportunidades. Y si eso sucede más adelante, pues ojalá. Es muy lindo que la gente me escriba y que la gente me pregunte. Y todas las cosas que yo pueda apoyar, ayudar, pues estamos en eso”.