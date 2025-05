Taylor Swift es citada como testigo en el juicio de Lively y Baldoni

La respuesta de Taylor Swift

Tras darse a conocer que Taylor Swift fue citada como testigo en el juicio que enfrentarán Blake Lively y Justin Baldoni , el equipo legal de la intérprete estadounidense respondió de forma contundente a través de diversos medios de comunicación, en el que destacaron que la cantante "no participó en ninguna decisión de casting".

“Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ninguna decisión de casting o creativa, no hizo el acompañamiento musical para la película, nunca vio una edición ni hizo comentarios sobre la película. Ni siquiera vio It ends with us hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”, declaró el representante de Taylor a los medios.

Asimismo, destacó que la intérprete de Bad está siendo involucrada en la disputa legal con el fin de "generar clickbaits en los medios digitales".

"Dado que su única participación fue autorizar el uso de su canción My Tears Ricochet, junto con otros 19 artistas, esta citación parece diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención pública”, afirmó.