Daniel Suárez: el mexicano que conquistó NASCAR y es concuño de Max Verstappen

Daniel Suárez, piloto mexicano de NASCAR (Jared C. Tilton/Getty Images)

Casado con Julia Piquet, Suárez comparte su vida familiar con un círculo ligado al automovilismo. “Julia, mi esposa, ella viene de una familia 100% de carreras, la mía es cero. Yo creo que su familia no podría ser lo más opuesto a la mía. Ha sido muy padre poder entender y crecer con ella en los últimos años”, relata.

Sobre su suegro, no escatima en elogios: “Es un gran ejemplo, no solamente como piloto, pero también como persona, lo trabajador que es, es un gran ejemplo para mí, es alguien que quiere tener éxito, no importa a dónde vaya”.

Daniel Suárez y Julia Piquet (Cortesía: Nabil SamI)

Más allá de su vínculo con Verstappen y con el legendario ex piloto de F1 Nelson Piquet —su suegro—, Daniel Suárez ha construido una carrera sólida en el automovilismo, abriéndose paso en un deporte tradicionalmente dominado por pilotos estadounidenses.

Tras años de esfuerzo, Suárez se encuentra ahora en un momento especial: correr de nuevo en su México, como parte del regreso de NASCAR al país, que sucederá en junio próximo.