Revelan la reacción de Piqué a su presunta ruptura con Clara Chía

Los rumores de una supuesta crisis entre Piqué y Clara Chía

Su colega, Pepe del Real, indicó además que Piqué y Clara tendría un problema debido a que “ella quería avanzar” en su amorío, “ser madre y él todavía tenía cierto recelo”.

Horas más tarde, el colaborador del programa El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, desmintió que ellos hayan puesto fin a su historia de amor.

Clara Chía y Gerard Piqué. (Instagram/@3gerardpique)

“Piqué y Cara no han roto. Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami pero no hay ruptur”, posteó el fotógrafo.

Luego de todos los rumores que surgieron en torno a la relación de Gerard Piqué y Clara Chía, Vanitatis dio a conocer cómo habría tomado el ex futbolista las especulaciones sobre su rompimiento con la joven.