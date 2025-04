Murió Lupita Torrentera, el último gran amor de Pedro Infante; aquí su historia

Lupita también actuó en algunas películas como El ametralladora (1943), La feria de Jalisco (1948) y Dos tipos de cuidado (1953), aunque su carrera como actriz fue corta. Decidió dejar los escenarios para centrarse en su familia. En entrevistas posteriores, confesó que Pedro no quería que siguiera actuando, y que ella, enamorada, eligió quedarse en casa.

En 1951, la actriz puso punto final a la relación cuando supo que Pedro tenía una reación con otra guapa y joven actriz, Irma Dorantes: "Fui y lo saqué del departamento de ella, le pegué al coche de ella dos-tres veces, le dije 'Dígale a Pedro que baje o lo bajo'; bajó Pedro y me dijo que eso no se hacía, que era una señora y le dije ' Ya me cansé de ser señora' y ahorita vamos a terminar nuestra relación porque le dije, la señora María Luisa, así te conocí, pero otra relación ya no", contó Lupita al programa "Historias Engarzadas".

Poco después de su separación, Lupita se casó con el locutor y actor León Michel, con quien tuvo tres hijos más; nueve años después se divorciaron y Torrentera no volvió a casarse.