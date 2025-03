Eva Longoria revela que siempre se sintió 'el patito feo' de su familia

Eva Longoria saltó a la fama con "Desperate Housewife"

Eva Longoria saltó a la fama cuando protagonizó "Desperate Housewife", que se transmitió durante ocho temporadas, desde 2004 hasta 2012.

“Cuando me llegóDesperate Housewifes recuerdo que cuando se estrenó, le dije: 'Mamá, tienes que verla, se llama Desperate Housewife '”, dijo Longoria. “La ve y me llama después. Me dice: 'Cariño, saliste mucho'.

Eva Longoria (Getty Images)

Le digo: 'Sí, mamá, soy una de las estrellas'. Y me pregunta: '¿Vas a salir la semana que viene?'. Le digo: 'Mamá, voy a salir todas las semanas'. Fue un gran cambio para todos”, reconoció.

Desde entonces, Longoria ha protagonizado varias series y películas, además de producir y dirigir. Su más reciente trabajo es Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip.

"Me encantó la idea de hacer una película que mi hijo pudiera ver y que yo pudiera ver con él”, dijo Longoria. “Es una película de viaje muy divertida, con una familia, y resulta que es una familia latina”, aseguró.