Biby Gaytán reacciona a la posibilidad de convertirse en abuela pronto

Alejandra Capetillo está en los últimos preparativos de su boda

Por su parte, Alejandra expresó lo conmovida que se sintió cuando supo de la primera reacción que su papá tuvo ante la prensa cuando fue interrogado por su compromiso matrimonial.

“Me partió el alma (…) tiene corazón de pollo, y me encantó que enseñara ese lado, que casi nunca enseña ese lado”, explicó la hija de los artistas.

Por último, Alejandra se dijo encantada por el gran paso que dará, y tras revelar algunos detalles del gran día, también dejó entrever que prefiere no pensar mucho en lo que sucederá en ese momento.

“No sabía todo lo que se tenía que planear (…) es una noche. Dos vestidos el día de la boda, y en la preboda uno. Una mezcla de gastronomía, porque mi futuro marido es libanés, entonces va a ser comida libanesa y comida mexicana”, contó al respecto.

“Ya nada más queda un mes y cachito, la verdad no estoy nerviosa, estoy ilusionada, y no me gusta tanto pensar en ese día porque quiero sorprenderme por ese momento”, agregó.