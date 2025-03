Mariana Ochoa le responde a Ari sobre el contrato de confidencialidad de OV7

Mariana Ochoa amenaza con mostrar documentos

"Mi conciencia está super tranquila. Ahora sí que también lo dije en la conferencia. Si ha habido una dama dentro de esta relación, he sido yo. De repente he tenido que salir a defenderme porque nunca he atacado a alguien, y pues sigo recibiendo ataques. Entonces, mira, a palabras necias, oídos sordos", recalcó.

OV7 (Instagram/ov7)

Finalmente, Mariana Ochoa sentenció: “Yo no tengo nada que perder, nada más que no colmen mi paciencia porque tengo muchos documentos que podrían salir a la luz… Ay, me gustaría saber qué tiene que decir, porque, pues, lo dudo muchísimo”.

El grupo OV7 anunció su separación definitiva en 2023, después de casi 35 años de trayectoria artística. La banda dio a conocer su decisión tras el éxito de la gira 'OV7 Treinta', en medio de la polémica debido a desacuerdos económicos ya la presunta falta de lealtad entre los integrantes.