Antonio de la Rúa y su esposa, Daniela Ramos, están separados

Antonio de la Rúa y Daniela Ramos están separados

Ahora, Daniela Ramos, la ex reina de belleza y pareja de Antonio de la Rúa , reveló en una entrevista para el programa La Red de Caracol de la Televisión Colombiana, que ella y el ex de Shakira están separados.

Antonio de la Rúa y Daniela Ramos

Ramos, quien concursó en Miss Mundo en 2009 tras ser coronada como Señorita Bogotá, explicó que actualmente vive en Berlín, Alemania, donde estudia ingeniería de sonido, actividad que combina con su carrera de DJ y desde luego, con su labor de mamá de Zulu y Mael, los hijos que tuvo con De la Rúa.

"Quería ser mamá joven y en Antonio encontré el padre perfecto; no me arrepiento de nada, es un padrazo". Y agregó: "Yo no podía ser pareja de Antonio en Colombia, era muy difícil. Eso hizo que Antonio dejara de salir y yo estaba joven y quería salir y hacer lo que las parejas normales hacen", aseguró Daniela.