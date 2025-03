Selena Gomez vende anillo de diamantes inspirado en Benny Blanco en ¡12 dólares!

Selena Gomez estará regalando artículos a través de Instagram

“Esto ha estado en mi pared durante años, pero quiero que alguno de ustedes lo tenga”, escribió en la descripción del artículo. “Sé que esta canción es especial para muchos de ustedes, así que espero que alguno cuelgue este letrero de neón en algún lugar especial”.

Selena Gomez anunció que estará regalando artículos a través de Instagram. “Dado que mi nuevo álbum con Benny, I Said I Love You First , trata sobre nuestro pasado, presente y futuro, pensé que sería divertido regalar algunos recuerdos 'raros' que he guardado a lo largo de los años hasta que salga nuestro álbum”, compartió Gomez.

La pareja lanzará su álbum el viernes 21 de marzo. Hasta el momento ya han lanzado tres canciones, Call Me When You Break Up, con Gracie Abrams, I Can't Get Enough, con J Balvin y Tainy y Scared Of Loving You.