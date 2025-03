Michelle Obama comparte cómo ella y Barack superaron los rumores de divorcio

“Eso no significa que no te mantengas informado, pero mantenerse informado no tiene nada que ver con la sección de comentarios. Tiene que ver con el contenido de las historias que lees. La autora de Becoming agregó que siente que no es útil que la gente quede “tan atrapada por las redes sociales que nos sintamos atrapados en la única forma en que obtenemos información”.

Michelle y Barack Obama desatan rumores de divorcio

Michelle y Barack Obama estuvieron en el centro de especulaciones sobre su divorcio a principios de este mes después de que el ex presidente de Estados Unidos fuera visto en varias ocasiones asistiendo solo a eventos .

Barack y Michelle Obama (Instagram)

A principios de este año, Barack fue fotografiado en el funeral de Jimmy Carter y en la toma de posesión del presidente Donald Trump sin Michelle. Sin embargo, una fuente explicó que Michelle simplemente está "desconectada" y enfocada en la vida.

El ex presidente también terminó con las especulaciones al publicar un dulce mensaje de cumpleaños al "amor de su vida" y al compartir una selfie de ellos en el Día de San Valentín de ellos. La pareja se casó en octubre de 1992 y tienen dos hijas, Malia, de 26 años, y Sasha, de 23.