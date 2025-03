Eiza González explica por qué la despidieron de 'Plaza Sésamo' a los cinco años

Eiza González cuenta la primera vez que fue despedida

Mientras hablaba con la presentadora invitada Brooke Shields, Eiza González reveló la probable razón por la que fue despedida del programa Plaza Sésamo.

Eiza González (KATE GREEN/Getty Images for Lionsgate)

“Era una niña hiperactiva y también me gustaba provocar a la gente. Era una auténtica amenaza”, bromeó Gonzlez. “Me aseguré de provocar a todo el equipo infantil. Los convencí de que entraran a la oficina y tenían una maqueta del decorado, y nos subimos a ella y la rompimos”.



Continuó: “Fui yo y me despidieron de mi primer trabajo porque era una amenaza. Mi madre me dijo: 'No puedes vivir de esto. Eres muy traviesa'”.

A medida que González creció, encontró su camino de regreso a la actuación. “Me las arreglé para entrar", bromeó.