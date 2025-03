Mujer que señaló a Jay-Z de violación admite que la acusación era falsa

Jay-Z demandó a la mujer que lo acusó de violación

En una entrevista con ABC News, el abogado aseguró que el testimonio de la mujer es completamente falso,

"En cuanto a la sugerencia de que presioné a Jane Doe a presentar una demanda contra Jay-Z, es una mentira descarada que es directamente contraria a todas las pruebas documentales", comentó.

Por su parte, Alex Spiro, el abogado de Jay-Z, insistió en que "la cinta habla por sí misma" y subrayó que no quedaba duda de la inocencia de su cliente.

Spiro señaló a la cadena: "Ella dice en términos inequívocos que el Sr. Carter no hizo esto. Es efectivamente una mentira, y la única razón por la que el Sr. Carter está involucrado en esto es porque ella fue presionada a involucrarlo".

Jay-Z (Getty Images)

En una declaración bajo juramento, la acusadora insistió en que mantenía sus afirmaciones originales, aunque retiró la demanda por "miedo a la intimidación y las represalias de Jay-Z" y de sus seguidores.

A pesar de sus declaraciones, la mujer negó haber dicho a los investigadores que Buzbee la había buscado como cliente o que la había incentivado a presentar una demanda falsa. Aseguró sentirse "intimidada y aterrorizada" cuando fue confrontada en la puerta de su casa.

No obstante, Spiro aclaró que los investigadores no la coaccionaron ni amenazaron, y añadió: "Ella voluntariamente se reunió y habló con ellos y les dijo su verdad, que bajo ninguna circunstancia el Sr. Carter hizo esto. La única razón por la que él está involucrado en esto es que ella fue presionada a presentarlo por un abogado. El Sr. Carter no conoce a Jane Doe, nunca se reunió con Jane Doe. No hay verdad en nada de esto".

Jay-Z demandó tanto a la acusadora como a su abogado por difamación, algo que ambos han negado, y está decidido a "seguir adelante" con su vida.

En la demanda, Jay-Z afirmó que las acusaciones de violación contra él eran "falsas" y "malintencionadas", acusando a la mujer y sus abogados de intentar extorsionarlo mediante una amenaza con una "carta de demanda" privada.