Carín León revela si le gustaría tener hijos

Al respecto de cómo tomó la noticia cuando supo que tendría a su primer hijo, el famoso cantante de 35 años recordó:

Carin León (Getty Images)

“Pues al principio, como que no te cae el veinte, ¿no?, como que, no sé, estaba muy chamaco también, tenía 23 o 24, muy chamaco, entonces, la neta, como que no entiendes en ese momento, piensas que ya eres un hombre, que ya sabes todo, y ahora a estas alturas, hasta la fecha no sé ni mad**s”.

Por último, el artista declaró que se encuentra feliz con sus cuatro hijos, y no piensa en tener más por el momento, por una razón muy especial. “La idea es ahorita, estos años darle bien duro y dejarnos un patrimonio para en un futuro vivir bien y seguir trabajando en la música”, aseguró.