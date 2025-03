Verónica Castro no piensa volver a la televisión

En cuanto a su trayectoria y la posibilidad de sumar nuevos proyectos a su vida, Verónica Castro dejó claro que no tiene planes de regresar a la televisión.

Verónica Castro está lista para defenderse. (Edgar Negrete)

“Ya fue, tengo 72 y ya no se me antoja... Se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14 años”, expresó.

De esta manera, la artista que tuvo una reconocida participación en la serie La casa de las flores, aclaró que por el momento lo más importante es su decisión de priorizar su bienestar personal tras décadas dedicadas al espectáculo, que la han consolidado como una figura icónica en el medio artístico.