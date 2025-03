Karla Sofía Gascón cuenta cómo terminó drogada tras la ceremonia de los Oscar

Aunque ahora se ríe de la situación, Karla Sofía Gascón admitió que el episodio la asustó. Según relató, a través de las stories de Instagram, después de la gala, ingirió una bolsa de chips y una bebida de limón que le habían obsequiado.

Inicialmente, pensó que su mareo era producto del cansancio, pero al notar que los síntomas empeoraban, decidió contactar a un amigo para pedirle que estuviera atento por si algo ocurría.kR

"Pues resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar como mejor actriz principal, me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor a limón «hasta ahí todo bien». De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar, llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: a ver si me ha sentado mal algo que he comido, -reviso la composición de la bolsa de chips -nada, de la lata de refresco...", relató la actriz.

Después de revisar la lata, Karla Sofía se dio cuenta de que el refresco contenía THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, que puede generar efectos como mareos, alteración de la percepción y euforia, pero también puede causar confusión y pérdida de coordinación.