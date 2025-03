Yadhira Carrillo habla sobre su esperado regreso a la televisión

Yadhira Carrillo habla sobre su regreso a la televisión

“Es que yo aquí tengo un papá, que es mi papá artístico, además del señor Ernesto Alonso, es el señor Eugenio Cobo, y hoy dije: ‘Hace mucho tiempo que no paso a saludarlo’. Siento que me quiere como a una hija, ¿sabes?, porque me lo ha dicho, me dice ‘Hijita’ y debes ser agradecido, uno debe ser agradecido con esas personas, por ahora solo vine a darle un abrazo a mi papá”, dijo Yadhira Carrillo ante las cámaras del programa Hoy.

Yadhira Carrillo. (Agencia México.)

Ante la petición de sus seguidores por verla en un nuevo proyecto tras 17 años de ausencia, Yadhira expresó: “Y le agradezco al público eso, que no me olvide, porque yo estoy siempre lista para lo que necesiten y si lo que necesitan es una novela, pues hay que buscarla. Y solo porque la gente lo pide, entonces hay que ver para hacerlo, ¿verdad?”.



Y aunque en el matutino de Televisa se mencionó que Carrillo volverá a las telenovelas en el próximo proyecto de José Alberto Castro, la famosa actriz solo se limitó a decir: “Pues vamos a pedirle a las musas, ¿no?, que lleguen y, si se hace, yo les aviso”.