Alejandro Fernández habla de su retiro de la música y da una posible fecha

Alejandro Fernández podría seguir el ejemplo de su papá, Vicente Fernández

Sin embargo, y más allá de sus intenciones de poner a su familia, Alejandro Fernández también recordó el famoso lema de su papá, “Mientras el público no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar”, por lo que quizás su retiro no llegue tan pronto como él considera.

“Pero bien, me veo siguiendo, o sea… siguiendo los pasos de mi padre, cantando hasta que el público me dé permiso, y como decía él, mientras siga teniendo las facultades para poder cantar, pues les seguiré… mientras que el público quiera seguirme escuchando cantando en un escenario, pues seguiré aquí”, finalizó.

Por ahora, Alejandro se encuentra promocionando su propia versión del éxito “A Mi Manera”, que es conocido bajo la voz de Vicente Fernández, y fue escrita originalmente por el Paul Anka, además de su reciente colaboración con Yuridia con el sencillo “Un bendito día”, que es parte del nuevo álbum Sin Llorar de la cantante sonorense.

