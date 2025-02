Robbie Williams confirma que no estará en el Super Bowl, solo estaba 'troleando'

El pasado domingo, después del show de Kendrick Lamar en el Super Bowl, muchos artistas comenzaron a imaginar qué harían para superar ese nivel de emoción.

Los fans de cada estrella sueñan con ver a su ídolo actuar en el medio tiempo del evento más importante del fútbol americano, y Robbie Williams parecía haberse unido a este juego. A través de un mensaje en Twitter que rápidamente se hizo viral, el cantante escribió:

"Dios mío. Me acaban de pedir que haga el descanso de la Super Bowl del año que viene. Me siento muy honrado, muchachos. Gracias".

OMG. I’ve just been asked to do next year’s halftime at the Super Bowl. So honoured guys. Thank you 🤝🙌❤️

— Robbie Williams (@robbiewilliams) February 12, 2025