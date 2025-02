Evaluna y Camilo celebran cinco años de matrimonio

Evaluna y Camilo celebran su quinto aniversario de bodas

A través de su perfil de Instagram, Evaluna recordó el día en el que enamorada, le dio el 'Sí, acepto' a Camilo; una ocasión que siempre guardará en su corazón y de la cual tiene recuerdos muy especiales.

La intérprete escribió un emotivo mensaje dedicado a Camilo, en el que habló de cómo vivió este día tan especial. "Cinco años contigo, @camilo. No lo puedo creer. Me siento la más afortunada del mundo. Ese día me desperté muy temprano después de una noche de dormir poco por la emoción que sentía. Salí con mi café a ver toda la decoración y recorrer cada lugar y cada momento que sucedería de nuestra boda. Fue la última vez que me desperté en una cama que no compartía contigo", expresó.

Evaluna y Camilo (Instagram/Camilo)

La cantante compartió que compartió con su pequeña Índigo algunas de sus memorias más preciadas de aquel día. "Esta mañana, cuando Indi se despertó, le conté que estábamos de aniversario y le dije que yo deseaba que algún día ella encontrara a alguien que la ame como su papá me ama a mí. Me dio llanto porque de verdad no puedo creer lo amada que me siento".