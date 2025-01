Fedez confirma que le fue infiel a Chiara Ferragni con Angelica Montini

Fedez pone fin a la polémica

El cantante de 35 años expresó que ha intentado detener las especulaciones y noticias sobre el escándalo que ha circulado en los últimos días "de todas las maneras posibles".

"Nunca he sido un santo, pero nuestra vida privada no puede convertirse en un pretexto para construir narrativas o desviar la atención de otras cosas. Todo esto no le está haciendo bien a nadie, ni a Chiara, ni a mí, ni a las demás personas involucradas", escribió el rapero.

Fedez y Chiara Ferragni (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Al final de su mensaje, Fedez dejó claro que considera el asunto cerrado, pero también reconoció sus errores: "He cometido errores, he pagado, seguiré pagando, quizás haya aprendido un poco. Me alejo de una manera de aparecer que ya no me pertenece (y quizás nunca me haya pertenecido). Sé cómo funciona este juego: durante años fui parte de él, ahora pienso en mí mismo y en mis hijos. El resto lo dejo a quienes necesitan este tipo de espectáculos. En la medida de lo posible, quiero elegir la realidad", concluyó.