Candidato al Senado pide deportación de Selena Gomez; ella responde

Selena Gomez se pronuncia ante la situación de la migrantes en Estados Unidos

En el video que Selena Gomez publicó ayer muestra a la artista visiblemente afectada mientras expresa su angustia por las deportaciones masivas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Selena Gomez (Getty Images)

"Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo", dijo Gomez entre lágrimas.

La reacción de Sam Parker no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el candidato al Senado por el estado de Utah arremetió contra la empresaria, sugiriendo que ella también debería ser deportada debido a su ascendencia mexicana.