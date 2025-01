Salma Hayek pudo haber sido la primera dama de Estados Unidos

Es bien sabido que Donald Trump ha tenido un gusto particular por algunas modelos y actrices, a quienes en el pasado les ha hecho propuestas para salir. Entre las más conocidas se encuentra Salma Hayek, quien en 2016, reveló que el presidente la invitó a salir en su momento, pero ella lo rechazó.

Durante la gira de promoción de Beatriz at Dinner, una película cuya trama sigue a una mujer inmigrante acosada por un hombre de negocios, Salma Hayek fue invitada a The Daily Show con Trevor Noah.

En el programa, Noah le preguntó si el personaje de la película estaba inspirado en alguien de la vida real. Fue entonces cuando la actriz mexicana recordó la vez en que Donald Trump la invitó a salir, un episodio que volvió a resurgir en medio de la conversación sobre el acoso en la industria.

Salma Hayek (Getty Images)

Salma relató que, en un evento social, el magnate se le acercó de manera amable. Después, comenzó a platicar con su novio y, con el tiempo, iniciaron una amistad, llegando incluso a invitarlo a cenar. Sin embargo, lo que destacó la actriz fue que, a pesar de que el político y su pareja intercambiaron números de teléfono, el empresario comenzó a llamarla directamente a ella, en lugar de a su novio.

"Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él", relató.