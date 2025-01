Ludwika Paleta se abre por primera vez sobre su vida con Emiliano Salinas

Sin embargo, en una reciente entrevista, Ludwika Paleta sorprendió al compartir, de manera sincera y profunda, detalles de la relación que tiene con Emiliano Salinas, su esposo desde hace más de diez años.

Durante la charla que tuvo para Canela TV, la actriz contó cómo conoció al hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

"A Emiliano lo conocí en un plan date. Yo acababa de terminar una relación y estaba con el corazón roto, y una amiga vino a mi casa y me dijo que ya sabía a quién me iba a presentar. Yo no quería conocer a nadie pero ella me dijo: ‘Si no te gusta, sé que van a ser muy buenos amigos”, comentó.

Ludwika Paleta admitió que en ese momento no tenía intención de comenzar una nueva relación, ya que acababa de finalizar un vínculo sentimental. Sin embargo, su amiga insistió para que conociera a Emiliano.

"Ambos son muy parecidos, les gustan los libros, los museos y todo ese tipo de cosas", le comentó su amiga para animarla a salir con él.

Tras su primer encuentro y plática, que se extendió hasta la noche, Ludwika confesó que no se volvieron a ver hasta un mes después.

“Nos llevamos muy bien, pero después dejamos de vernos por un tiempo. Luego nos encontramos de nuevo y, desde ese momento, no nos hemos separado, ya hace doce años”, recordó Ludwika.