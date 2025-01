Eugenio Derbez desmiente que pidió ayuda para recuperar su casa en Los Ángeles

Los Derbez también han sido afectados por los incendios en California

Los incendios en California han dejado sin hogar a cientos de personas, entre ellas, a la familia Derbez, quienes han vivido en Estados Unidos durante más de una década. Recientemente, Alessandra contó cómo su hija Aitana, de 10 años, ha vivido esta terrible experiencia.

La familia Derbez (Instagram/eugenioderbez)

“Bueno, está chiquita, pero por supuesto se da cuenta de todo lo que está pasando. Y ya no está tan chiquita, tiene 10 años, y obviamente, claro, que se da cuenta. Nosotros recibimos a una amiga suya con su familia en nuestra casa y después nosotros fuimos evacuados. Entonces, esas cosas no las puedes ocultar. Obviamente no le estamos mostrando todas las imágenes de todo lo que está pasando, pero claro que lo sabe y claro que se da cuenta. Y por supuesto hubo momentos también en los que sintió mucho miedo y en los que lloraba mucho”.



Entre las pérdidas para la familia está la primera casa en la que vivieron, en la que Aitana pasó los primeros años de vida. “Exactamente. La casa que ya no era nuestra, la que fue nuestra dos años, donde vivimos dos años, esa casa es la que se perdió”.