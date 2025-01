Ex empleado de Meghan Markle revela "desagradable" trato en el trabajo

Desde el día uno en que Meghan Markle inició su relación con el príncipe Harry, seguida de su matrimonio, maternidad y mudanza a Estados Unidos, la duquesa de Sussex ha sido el centro del foco mediático en todo el mundo. Aunque ya han transcurrido cinco años desde que ella y su esposo se desvincularon de la Casa Real Británica, cada uno de sus movimientos sigue siendo noticia.

Esta vez, han salido a la luz acusaciones en su contra por parte de un ex empleado, quien trabajó con ella en su podcast Archetypes. El ex colaborador describió su experiencia como "desagradable", revelando detalles de su tiempo trabajando con la ex actriz.