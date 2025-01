Valentino, hijo de Ricky Martin, se despide tras posible cierre de TikTok

Valentino, conocido en la plataforma como @tino_mart1n, expresó su preocupación y desilusión ante la noticia, diciendo:

"TikTok me ha enseñado muchas cosas, cómo puede cambiar tu vida en tantos aspectos y ha cambiado realmente la mía en estos años. Antes de TikTok me encantaba ver videos de otras personas, haciendo contenido, hasta que a mediados del 2020 abrí mi propio canal de YouTube y fue genial. Llegó un momento en que Internet me enseñó muchas cosas, estoy muy agradecido TikTok por entrar a mi vida", dijo.



Valentino ha sido una figura activa en TikTok desde que comenzó a subir contenido a la plataforma. Con más de 68 mil seguidores, ha cautivado a sus fans con sus coreografías y su pasión por el baile. Además, recientemente sorprendió a todos con un impresionante cosplay del personaje de anime Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, lo que le valió numerosos elogios y la atención de su padre, Ricky Martin.

En cuanto a su vida personal, Valentino es hijo de Ricky Martin y de su expareja, Jwan Yosef. Tiene un hermano mellizo, Matteo, y dos hermanos menores, Lucía y Renn, fruto de la gestación subrogada que Ricky Martin decidió emprender en 2018. Ricky, conocido por éxitos como "Livin' la Vida Loca" y "She Bangs", ha sido un padre dedicado, compartiendo momentos familiares y apoyando a sus hijos en sus intereses y pasiones.