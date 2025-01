Justin Baldoni revela que intentaron esconderlo en la premiere de su película

Baldoni revela haber sido marginado durante la premier de 'Romper el círculo'

Entre las pruebas presentadas en la demanda de Justin Baldoni, algunos medios tuvieron acceso a un audio en el que el actor expresa su malestar por la actitud fría y la sensación de marginación que tuvo de parte de varios miembros del equipo durante la premiere de It Ends With Us. En el audio filtrado, Baldoni relata con frustración cómo vivió ese momento.

"Me sentí completamente ignorado. La frialdad era evidente y, después de tantos meses trabajando juntos, esperas algo diferente", dice el actor en el mensaje de voz.

Aunque Baldoni no menciona nombres directamente, todo parece indicar que la situación estaría relacionada con Blake Lively.

Justin Baldoni (Getty Images)

"En la que podría haber sido una de las noches más hermosas de mi vida en términos profesionales, literalmente me mandaron al sótano con todos mis amigos y familia por más de una hora porque no se me permitía ser visto", cuenta con una risa resignada.

Aunque el estreno de la cinta basada en el famoso libro de Colleen Hoover debió haber sido un momento de celebración para todo el equipo, el ambiente del evento se vio empañado por tensiones internas. En su mensaje, Baldoni también hizo referencia a la disparidad entre la imagen pública proyectada en la alfombra roja y lo que realmente sucedía tras bambalinas, describiendo la situación como "un contraste doloroso entre las sonrisas en la alfombra roja y la realidad detrás de cámaras".

Asimismo, expresó su esperanza en que los próximos pasos legales permitan "resarcir daños tanto personales como profesionales" y que, al final, "la verdad saldrá a la luz".