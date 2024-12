Cita romántica aumenta rumores de noviazgo de Tom Cruise con agente de Hollywood

Una fuente detalló que Maha intentó organizar una reunión con algunos de sus colegas judíos para explicar más y disculparse, pero estaban tan furiosos que se negaron a asistir. Maha borró los mensajes poco después de publicarlos y se disculpó en un comunicado. "Estoy muy agradecido con los amigos y colegas judíos que me señalaron las implicaciones y me educaron más. Inmediatamente eliminé la publicación. Lamento el dolor que he causado", aseguró.

Circulan rumores de romance de Tom Cruise con la agente de talento Maha Dakhil. (The Grosby Group)

Pese a su salida de la agencia, Maha continúa representando a figuras de talla internacional: además de Tom Cruise, maneja a Dakota Johnson, Madonna, Anne Hathaway, Steven Spielberg y Natalie Portman.

La relación laboral de Tom y Maha no es nueva. En junio de 2023 posaron juntos en el estreno en Londres de Mission: Not possible – Lifeless Reckoning Half One-.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.