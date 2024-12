Entre bailes y sandboarding; así disfrutan Ricky Martin y sus mellizos de Dubái

Ricky Martin confiesa que sus hijos mellizos son muy críticos con él

Ricky Martin dejó claro que estos momentos son un regalo para él y sus hijos, y que disfruta enormemente pasar tiempo de calidad con ellos. A través de sus redes sociales, el cantante ha mostrado lo importante que es para él fortalecer su vínculo con sus hijos mayores.

Por otra parte, recientemente el cantante boricua confesó que Matteo y Valentino son muy críticos con él y quee los adolescentes no tienen reparos en darle sus sinceras opiniones sobre sus actuaciones, por muy sinceras que sean.

Durante una emisión del programa 'The Kelly Clarkson Show', explicó: "Tengo cuatro hijos, y tengo dos gemelos de 15 años. Siempre han viajado conmigo, estudian en casa. Y cuando tenían como cinco o seis años, les permití subir al escenario. A mí me parecía demasiado sobreestimulante, así que siempre me veían desde detrás del escenario. Esa vez se pusieron delante del escenario y, cuando regresaron, me dijeron: 'Ah, ya entendimos, papá, ¡eres Ricky Martin! Fue tan bonito... ¡Eres Ricky Martin! Pero ahora es: 'Da igual, papá, lo hiciste mal, tienes que volver a hacerlo'".