Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con fotos inéditas de su infancia.

Michelle Salas recuerda a su bisabuela, Silvia Pinal

La ausencia de Silvia Pinal, quien falleció el pasado 29 de noviembre debido a una infección en las vías urinarias, dejó un vacío irremplazable, pues la actriz no solo fue madre, abuela y matriarca, sino también un pilar de fortaleza y amor incondicional.

La noticia de su fallecimiento ha conmovido a todos aquellos que la admiraron, pero también, en quienes tuvieron la fortuna de convivirla día con día, como es el caso de Michelle Salas, la bisnieta consentida de Silvia Pinal.

Michelle Salas y Silvia Pinal (Instagram @michellesalasb)

A una semana de su muerte, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas recordó a su bisabuela con una serie de fotos de su infancia que compartió a través de su cuenta de Instagram. En aquellas imágenes, aparece tanto de niña como de adulta, acompañada por su bisabuela, Silvia Pinal, y las hijas de la actriz.

"Heaven gained an angel, but my heart holds you forever", escribió.