Sabrina Carpenter y Barry Keoghan terminan su relación tras un año juntos

Barry Keoghan se sentía bendecido por salir con Sabrina Carpenter

Durante una emisión del programa 'The Jess Cagle Show', dijo: "Estoy muy, muy feliz por ella. Tengo que llamar por teléfono pronto. No me pongan en aprietos, chicos. No conozco a nadie que trabaje tan duro, ¿sabes? Estoy asombrado de ella, viendo su trabajo y su compromiso y los estándares que establece, especialmente estando en ese videoclip de 'Please Please Please'. Conoce la visión, sabe lo que quiere, y es, sí...".

Justo antes de eso, Barry admitió que se sentía "increíblemente bendecido" por salir con Sabrina.

Al ser cuestionada por su romance en 'The Louis Theroux Podcast', indicó: "Sabía que harías esto. Escucha, todo lo que voy a decir es que soy increíblemente bendecido. Una mujer tan fuerte, independiente, con tanto talento y sí. Muy especial".

Con información de BangShowbiz.