¿Mijares le dedicó su nuevo disco a Lucero? La cantante reacciona

Lucero aclara si Mijares le dedicó su nuevo disco

Inmediatamente, Lucero tuvo la misma reacción de su hija y dijo: "¿Por qué me lo dedicaría?, ¿por? Saben que es lo que yo creo, que hay que vivir y dejar vivir, sí, ¿por qué me dedicaría mi álbum nuevo?, ah, porque llevábamos 90 años de casados, chance me lo dedicaría, pero ni así", explicó la cantante quien dejó claro que la relación con Mijares es únicamente amistosa.

Manuel Mijares y Lucero (Getty Images)

La intérprete de Tácticas de guerra reconoció que, a pesar de que le tienen un gran cariño y respeto al papá de sus hijos, ella no tendría ese tipo de detalles. "Ni yo le dedicaría un álbum, ni él me dedicaría su álbum a mí", explicó. Lucerito, añadió: "Se llevan muy bien, pero no están casados, ya se divorciaron".

La joven ofreció una disculpa a sus seguidores por reaccionar a este tipo de cuestionamientos, pero después de tanto tiempo de ver la relación que llevan sus papás, le resulta extraño escuchar que los relacionen sentimentalmente: "Perdón por funar a los que hacen ese tipo de preguntas, perdón, pero yo ya me harté", comentó.