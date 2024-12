Muere de cáncer la mamá de Eminem; esta es la historia de su compleja relación

La historia de la compleja relación de Eminem con su mamá,

Debbie Nelson

La relación entre Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, y su madre ha sido una de las más polémicas y públicas en la industria de la música. Desde sus primeros días en la escena del rap, Eminem no ha ocultado los conflictos y abusos que sufrió durante su infancia, muchos de los cuales atribuye a su madre. En canciones como "Cleanin' Out My Closet" de 2002, Eminem relata episodios de abuso físico y emocional, así como el supuesto Síndrome de Munchausen que, según él, sufría su madre.

La tensión entre madre e hijo alcanzó un punto álgido cuando Debbie Nelson demandó a Eminem por difamación en 1999, reclamando 10 millones de dólares. Nelson argumentó que las declaraciones de su hijo en entrevistas y canciones dañaron su reputación y la llevaron a perder su hogar. La demanda se resolvió con una compensación de 25,000 dólares, pero la relación quedó profundamente fracturada.

En 2008, Debbie Nelson publicó un libro titulado "My Son Marshall, My Son Eminem", en el que ofrecía su versión de los hechos. En el libro, Nelson describe su perspectiva sobre la crianza de Eminem y niega muchas de las acusaciones de abuso. Este libro añadió más leña al fuego en la ya complicada relación entre ambos.

Debbie Nelson, Eminem. (Archivo)

A pesar de los años de conflicto, hubo intentos de reconciliación. En 2014, Eminem lanzó la canción "Headlights", en la que pide perdón a su madre y expresa su deseo de dejar atrás el pasado. La canción fue vista como un gesto de paz y un intento de sanar viejas heridas.