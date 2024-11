Silvia Pinal: La muerte de su hija y las tragedias que marcaron su vida

La maldición de 'Viridiana' en la familia Pinal

Sylvia Pasquel, hija de Pinal, decidió que en honor a su hermana llamaría Viridiana a su hija. La niña falleció ahogada a los dos años de edad.

En el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, la actriz fue reconocida por su trayectoria. (clasos.com)

“Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate. Fue en un momento de descuido de la nana”, recordó Pasquel en una emisión del programa Historias Engarzadas.

Silvia Pinal sufrió de violencia en su matrimonio con Enrique Guzmán

En el ámbito romántico, Silvia Pinal también enfrentó varias decepciones, pues sus matrimonios no fueron muy duraderos. Sin duda el más difícil de todos fue el que mantuvo con Enrique Guzmán.

En 1967 contrajeron nupcias y al año siguiente recibieron a su primera hija, Alejandra. En noviembre de 1969, nació Luis Enrique, el único hijo de la actriz.

Viridiana Alatriste, Sylvia Pasquel, Silvia Pinal Alejandra y Luis Enrique Guzmán. (Instagram)

No obstante, Silvia admitió en varias ocasiones haber sufrido dentro de su matrimonio. Tanto en su libro como en su serie biográfica, relató que vivió violencia psicológica, física y sexual.

Los problemas de salud de Silvia Pinal

Los últimos años, la actriz enfrentó varios episodios complejos de salud; varias neumonías e infecciones en vías urinarias la llevaron al hospital.