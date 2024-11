'Simón del Desierto': El desnudo de Silvia Pinal en el cine que hizo historia

El precio que pagó Silvia Pinal por hacer Simón del Desierto

Aunque Simón del Desierto se convirtió en una película de culto, originalmente Silvia Pinal quería que fuera una historia de tres episodios de los cuales, Luis Buñuel dirigiría uno y otros dos directores el resto. De esta forma, ella y su esposo, el productor Gustavo Alatriste, buscaron a Federico Fellini y a Jules Dassin para invitarlos al proyecto, pero ambos quisieron dirigir a sus actrices de cabecera. Esta situación no fue aceptada por la diva mexicana y, al final, cuando Buñuel propuso que fuera el propio Alatriste quien dirigiera, con su apoyo, ella tampoco lo aceptó.

“No quise yo que me dirigiera Gustavo y yo creo que ahí empezó nuestro rompimiento, porque no quise que me dirigiera. No es posible que él, por ser el productor, tenga esa oportunidad tan maravillosa de dirigir una película que se junte con la de Buñuel. Probablemente me porté demasiado egoísta, pero lo digo con toda honestidad; así fue. Entonces, se quedó la película de Simón… como un solo cuento de 40 minutos, que no tiene una medida comercial y, no sé por qué, pero se quedó así”, concluyó.

¿De qué se trata Simón del desierto?

Para escribir y dirigir Simón del Desierto, en 1965, Luis Buñuel se basó en la historia de Simeón el Estilista, un santo asceta cristiano que nació en Cilicia a finales del siglo IV y cuya fama se debe al hecho de que eligió como penitencia pasar 37 años en una pequeña plataforma sobre una columna. Esta imagen está presente en la película de 1965 en la que Claudio Brook interpreta al santo, quien es tentado por el Diablo, a quien encarnó Silvia Pinal como una rubia seductora a veces niña y a veces mujer.