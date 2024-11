Zendaya y Tom Holland, la pareja que brilla dentro y fuera de la pantalla

Tras varios años de relación, la pareja se ha convertido en la power couple favorita de las audiencias debido a su innegable química en cintas como “Spider-Man: Homecoming”, “Spider-Man: Far From Home” y “Spider-Man: No Way Home”.

Tom Holland y Zendaya asisten al SiriusXM's Town Hall junto al cast de Spider-Man: No Way Home en Nueva York (Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

Recientemente, se hizo oficial que además de ser parte del universo de Marvel, la pareja será parte de la próxima película de Christopher Nolan, que se estrenará en 2026.