Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne durante un concierto en Londres

Zayn Malik rindió homenaje a su fallecido ex compañero de One Direction, Liam Payne , durante la noche de apertura de su gira Stairway to the Sky en Leeds, Inglaterra, el sábado por la noche.

En una foto publicada por un fan, se podía ver una proyección que decía: “Liam Payne 1993-2024 Te amo, hermano” en la pantalla del escenario. También agregó un corazón rojo al homenaje.