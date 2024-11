Tras la ausencia de Kanye West, Kim Kardashian asegura que es "madre soltera"

Kim Kardashian asegura que es "madre soltera"

Durante el más reciente episodio del podcast de What In The Winkler de Zoe Winkler, quien es amiga de Kim Kardashian , Kim habló sobre el acuerdo de crianza compartida con Kanye West.

“Tú y yo nos hemos conectado principalmente en lo que respecta a la crianza y el juicio, y sabes, a veces sientes que estás sola en esto”, dijo Kardashian.

La fundadora de Skims confesó que a veces también se siente abrumada por esta situación.

“Aunque tenemos grandes sistemas de apoyo y tenemos gente a nuestro alrededor, a veces, en mitad de la noche, cuando los niños están durmiendo en tu cama, dándote patadas y llorando y despertándose, es como, es…”, dijo antes de quedarse en silencio.

“No es algo de lo que hable mucho porque siento que siempre hay muchos prejuicios. O la gente siempre dice: 'Ah, pero tienes los recursos para tener niñeras y ayuda'”.

Kim Kardashian continuó diciendo que básicamente está criando a cuatro hijos [ella misma] aquí”.

“Quiero decir, incluso cuando compartí el auto esta mañana, tenía cinco niños que tenía que llevar, vinieron dos y todos se van y quieren irse en diferentes momentos y quieren cosas diferentes”, explicó Kardashian.

“Me siento como si estuviera en una parada de boxes de un piloto de carreras, cuando dices: 'Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, OK, vístete, vístete, péinate'”.