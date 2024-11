Katy Perry sube a un microbús durante su visita a la CDMX

En su conversación con los presentadores, Katy Perry se mostró entusiasmada por su regreso a los escenarios y habló sobre cómo la maternidad ha transformado su vida.

Katy Perry (Getty Images)

“Soy una madre ya, es algo que se ha despertado en mí, dentro de mí, he estado 24 horas en México porque mañana tengo que estar de vuelta en casa, ver la escuela, preparar el lunch, es algo que me gusta, pero de verdad tengo tanto respeto por las mujeres que hacen ese proceso de convertirse en madres, y yo estoy divirtiéndome en ese poder, además en el The Lifetimes Tour, la historia que quiero contar es esa feminidad con la que me he conectado”, reveló.

Como parte de su visita al programa, la estrella pop participó en una dinámica con ‘El Capi Pérez' llamada ‘Tren del meme’, en la cual debía actuar situaciones como tapar el baño en casa de sus suegros, enterarse de que serás mamá de trillizos o la salsa resultó muy picosa.

Finalmente, la producción del programa decidió llevar a Katy Perry a vivir una "experiencia mexicana completa" subiéndola a un microbús, un momento que desató una serie de reacciones en las redes sociales. La cantante fue animada a decir la famosa frase "¡Bajan!" en español.