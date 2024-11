Dave Coulier, actor de 'Full House', es diagnosticado con cáncer

Dave Coulier fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en etapa tres

De acuerdo con el actor, la inflamación aumentó de manera rápida y la zona "creció hasta el tamaño de una pelota de golf", por lo cual el médico le pidió una serie de estudios que determinaron que tenía linfoma de Hodgkin.

Dave Coulier (Getty Images)

"Tres días después, mis médicos me volvieron a llamar y me dijeron: 'Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, se llama linfoma de células B y es muy agresivo'", contó David a la publicación.

"Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador. Este viaje ha sido una montaña rusa muy rápida", añadió.

Full House (IMDB)

El actor de Full House explicó que tiene un 90 por ciento de posibilidades de salir avante de la enfermedad, pues los estudios dieron negativo en la médula ósea. "En ese momento, mis posibilidades de curación pasaron de algo bajo a un 90 por ciento. Así que ese fue un gran día".