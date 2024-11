Jennifer Lopez llora durante una entrevista: "Fue lo mejor que puede hacer"

Jennifer Lopez habla sobre lo difícil que fue cancelar su gira

Argumentó que necesitaba "estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos" mientras en muchos medios se reportaba que se estaba separando de Ben Affleck, al punto en que presentó la demanda de divorcio el 20 de agosto, según reportó TMZ en su momento.

Jennifer Lopez recientemente compartió detalles sobre su actual estado en una entrevista en el programa de televisión británico The Graham Norton show en donde abordó lo difícil que fue para ella cancelar la gira.

Durante la entrevista, la cantante narró un momento muy emotivo que la puso a punto de romper en llanto. "Decidí tomarme el verano libre y estar en casa con los chicos, creo que es lo mejor que puede hacer, esa no soy yo, hacer algo así, por eso, siempre que se da la oportunidad aprovecho para pedir disculpas a mis fans (por cancelar su gira)", dijo durante la charla.

Jennifer Lopez (Getty Images)

"De hecho, y esto es muy emotivo para mí, saliendo del hotel un fan me dijo: 'Oh, tenía tickets para ir a verte'. Y le dije que lo sentía. A lo que él me contestó: 'No digas lo siento, te amamos'", expresó ya con las lágrimas a punto de salir.