Ernestina Sodi Miranda: El testimonio

¿En qué consistía el juramento? ¿Qué pensaban ustedes adentro que no se ajustaba a la realidad de afuera?

Nosotros pensábamos que se estaban manejando otras cifras, teníamos otra perspectiva de cómo lo estaba manejando la familia. Cuando ella me dijo que lo que esperábamos, no era... Yo no sabía que Thalía y Tommy Mottola no estaban en la negociación, que no era con ellos, que la cifra no era en dólares. No sabía, hasta que salí, que en Estados Unidos no existe el secuestro, que sus cuentas estaban totalmente congeladas y no podían hacer nada.

En esa llamada con Laura yo no sabía exactamente de qué me estaba hablando, pero al oír su voz supe inmediatamente que algo estaba mal. Después fue cuando yo empecé a gritarle lo de mis hijas, pero ella me dijo con una voz especial: “Confía en mí”.

Ese día los secuestradores estaban muy enojados. El que Laura saliera no estaba teniendo un resultado agradable. Me empezaron a maltratar y a decirme que me iban a cortar un dedo –no sabían si de la mano o del pie, que me iban a rasurar la cabeza, y cortaban cartucho. Era demasiado. De pronto me recorrió un calor desde la punta de los pies hasta la cabeza; me volteé con el jefe y le dije: “No me estés amenazando.¡Mátame si realmente eres hombre! ¡Mátame! Así descansas tú y descanso yo. Otro de los secuestradores dijo (perdón por la expresión):“Qué huevos tiene esta vieja”, y durante dos días no supe de ellos.

Ernestina Sodi Miranda (Archivo Quién)

¿Cuántos eran?

A veces eran ocho, a veces cinco.

¿Qué tan próximos estaban a ustedes?

Nosotras siempre estuvimos en un cuarto con un baño. Había una cama,nos daban de comer.Del otro lado del cuarto había gente que nos cuidaba, había unos que se llamaban los gatilleros;eran puros hombres.Todo dependía de cómo iban las emociones.Te trataban muy bien si estaban de buen humor;te empezaban a quitar la comida cuando no estaban contentos o las negociaciones no ¿Los viste? No, no los puedes ver. Te tienen tapada o te tocan la puerta antes de entrar para que tú te tapes. Si los ves, sabes que en ese momento tienes la muerte segura, porque sería una forma de identificarlos. Se cuidaban también mucho con las voces, las distorsionaban.

¿Tuviste algún contacto con tu familia?

Nunca. Sólo con Laura en esa llamada. Para hablar por teléfono te llevan a otro lugar porque temen que la llamada sea detectada y alguien localice el lugar donde estás. Para la llamada de Laura estuve en camino como 40 o 50 minutos de ida y lo mismo de regreso. No sé adónde me llevaron.

¿Los días que estuviste con Laura estaban las dos ubicadas en el mismo cuarto?

Sí, platicábamos, pero casi no nos dejaban hablar fuerte. Los primeros tres días te hacen saber que tu dignidad, tu persona y tu pensamiento les pertenece, y entonces ellos van a decidir cómo te vas a comportar y cómo vas a pensar, y te lo hacen saber con mucha violencia, con muchas armas, con mucha obscuridad, con el rompimiento de tu mundo,que es luz,movimiento,aire,amor.Había mucho ruido y droga; eso me ponía muy acelerada.