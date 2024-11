Para Mónica del Carmen cada minuto (en la pantalla) cuenta... y nos dice por qué

Mónica del Carmen: una ‘viajera del tiempo’ gracias a la ficción

Este año, Mónica del Carmen se convirtió, gracias a Cada minuto cuenta y a la película Technoboys (que marcó el debut como director de Luis Gerardo Méndez) en una “viajera del tiempo” que, gracias a la ficción y a distintos géneros, mostró dos momentos siguen muy marcados en el imaginario colectivo de los mexicanos: el sismo del 85 y el impacto de la música pop de los años noventa.

Mónica describe a este “superpoder” que tiene al ser actriz como “una cosa muy bella que se nos permite a las personas que generamos ficción”, ya que a través de su trabajo, el cual le ha valido ya tres premios Ariel, no sólo la hace habitar distintas épocas e incluso universos distópicos (como en Nuevo Orden), sino que le ha abierto la posibilidad de representar a mujeres que hasta hace algunos años no eran protagonistas de las historias y eran, cuando mucho, figurantes o personajes de apoyo.

Mónica del Carmen (Cortesía / Mónica del Carmen)

“Yo nunca me imaginé que mi carrera fuera a ser así y ahora, viendo a la distancia, me siento súper orgullosa y súper privilegiada. Porque mi historia no la quiero contar desde el victimismo, sino desde esas mujeres del mercado que me impulsaron, me ayudaron y me cuidaron para poderme convertir en la actriz que soy”, explica la actriz de Una película de policías y Año bisiesto y Asfixia sobre las mujeres a quienes agradece por “los referentes que han dejado en mi vida”.

“Para poder representarlas, para poder contar también –desde su fortaleza y desde su capacidad de resiliencia– todas las historias que puedo contar desde esta piel, desde esta voz, desde esta capacidad que tengo de contar historias, de regresar, volver, ir al futuro y contar historias desde este gozo”, explica.

Diego Boneta, Mónica del Carmen, Michel Franco y Darío Yazbek en la presentación de 'Nuevo Orden' en Venecia (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

“Porque muchas veces decimos que ‘por ser prieto, luchamos…’ Pero la verdad puedo decirte que soy una persona súper privilegiada por estar en el lugar en el que estoy, pero siempre agradecida de las mujeres y de las personas que abrieron camino para que una persona como yo estuviera en una pantalla contando historias del pasado, del presente y del futuro de este país”.