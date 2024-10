Sophie Turner habla por primera vez sobre su divorcio de Joe Jonas

Sophie Turner habla por primera vez de su divorcio de Joe Jonas

Pero ahora, "estoy muy feliz de estar de vuelta", continuó sobre su cambio de vida y tras haberse mudado de Estados Unidos a Londres. "Sentí como si mi vida estuviera en pausa hasta que regresé a Inglaterra".

“Nunca me siento yo misma cuando no estoy en Londres, con mis amigos y mi familia”, añadió Turner. “Estuve fuera durante mucho tiempo, seis años, y fue cuando mis amigos se comprometieron y cuando me quedé embarazada ”.

Joe Jonas y Sophie Turner (Dimitrios Kambouris)

“El otro día fui a cenar con alguien y me dijo: ‘Nunca te toqué la barriga’. No tuvimos esas experiencias claves juntos”, añadió.

Joe Jonas y Sophie Turner finalizaron su divorcio en septiembre. La pareja, que se casó en 2019, tiene dos hijas: Willa, de 4 años, y Delphine, de 2.