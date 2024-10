Las fotos que confirman el romance de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Después de las pistas que ambos famosos comenzaron a sembrar en redes sociales y que avivaron los rumores de un posible noviazgo, las sospechas se confirmaron con unas recientes imágenes.

En las imágenes se ve a la pareja compartiendo besos, caricias y sonrisas mientras pasean por las calles de Miami de lo más enamorados, y sin intentar esconderse de los paparazzi, siguieron intercambiando más muestras de cariño.

Alejandro Sanz y Candela Márquez (The Grosby Group)

Sin embargo, esta no es la primera vez que Alejandro Sanz y Candela Márquez son capados juntos. El pasado fin de semana fueron vistos durante el partido entre el Inter Miami y el New England Revolution en el que el cantante asistió como invitado especial de David Beckham, al mismo tiempo que disfrutó de la compañía de Candela, a quien le presentó al ex futbolista.

La complicidad entre estas estrellas españolas fue innegable, así como el hecho de que lo que los une es algo más que una simple amistad. Tanto Alejandro como Candela han dejado ver recientemente en sus redes sociales que se encuentran en Miami, aunque sin hacer ninguna referencia a que están juntos, y mucho menos como pareja.