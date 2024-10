Ben Affleck ha decidido mirar hacia adelante

Y no se trata de si es famosa o no, como lo fue su ex esposa. Es más un hecho mucho más profundo que tiene que ver con los hábitos de vida.

Ben Affleck (Getty Images)

"Ben no ha renunciado a las relaciones y parece que finalmente está decidido a mirar hacia adelante y empezar a ver a otras personas", expresó esta fuente al medio. "No va a saltar a algo serio hasta que el divorcio sea oficial, pero eso no significa que no vaya a salir con nadie", añadió.

Hay algo que es innegociable a la hora de tener una nueva cita con otra persona y que está relacionado con la salud y el bienestar.