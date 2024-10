Kate Cassidy, exnovia de Liam Payne, revela que tenían planes de casarse

Kate Cassidy ya se había pronunciado tras la muerte de Liam Payne

Previamente, Kate había compartido un mensaje en el que solicitaba a los medios y a sus seguidores el espacio necesario para poder enfrentar la pérdida del cantante británico.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado. Liam, ángel mío. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te quiero, Liam”, escribió.