Al Pacino fue secuestrado por una fan, según reveló el propio actor

Al Pacino fue secuestrado por una fan

El nivel de fiesta que tuvo en la época en la que protagonizó la película El Padrino fue tan extremo que Al Pacino puso su vida en riesgo al no tener control sobre sí mismo ni las situaciones en las que se veía involucrado.

En una de esas ocasiones, el actor se emborrachó tanto “que no encontraba el camino a casa", según señala en el libro Sonny Boy, en el que recoge sus memorias. “Una mujer me dijo: 'Oh, yo te llevo a casa'. Y sin pensarlo dos veces, me subí a su coche con ella", escribió el ganador del Oscar.

Al Pacino (Tim P. Whitby/Getty Images)

El actor también señaló que, a pesar de su mal estado, en aquel momento se dio cuenta de que estaba atrapado. “Mientras conducía, incluso en mi aturdimiento, me di cuenta de que no me llevaba de vuelta al lugar donde me alojaba. Le dije: '¿Qué está pasando aquí?'. Y ella me dijo directamente: 'Te estoy secuestrando'".